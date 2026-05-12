俳優の松本若菜が12日、都内で行われたBIZTEL 20周年記念 新CM発表会に登壇。同社のCMに初出演した時のことを振り返った。【全身ショット】ブルーとホワイトのふんわり衣装を着こなした松本若菜ブランドキャラクターを務める松本は、2022年に同社のCMに初めて出演。鳥取県米子市出身の松本。当時のCMでは、祖母役の俳優と米子弁で掛け合いをしたそう。「米子弁でお仕事をしたのが初めてだったので、なんだかとても新鮮でもあり