タレントの上沼恵美子が１０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、細木数子さんとの思い出を語った。現在、Ｎｅｔｆｌｉｘで配信され話題の「地獄に堕ちるわよ」を見たという上沼。ドラマのモデルとなった細木について、上沼の番組に出ていたことから「非常に親しくさせていただいた」という。ドラマの中では、細木さんが戦後の焼け野原の東京で軽食屋を経営。姉とともにおにぎりと豚汁をサラリーマンに立ち食いで提供する