Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるTBS系バラエティー『テレビ×ミセス』（毎週月曜後8：55）が11日に放送され、ミラノ・コルティナオリンピック金メダリストの“りくりゅう”こと三浦璃来と木原龍一が出演。ミセスの好きな楽曲を紹介した。【画像】大森＆若井、“奇跡のシンクロ？！”新ショットトークコーナーで進行を務める陣内智則が、「2人が普段聞いている歌を、人生のベスト3を聞きました」と紹介。木原は、1位にMrs. GREE