サスペンスドラマなどで活躍する俳優・山村紅葉さん（65）が小説家デビューすることが5月12日、分かりました。【写真を見る】【 山村紅葉 】“サスペンスの女王”小説家デビュー「読んで“母の血”を感じていただければ、とても嬉しゅうございます」母は“ミステリーの女王”推理作家・山村美紗さん山村紅葉さんの母親は、“ミステリーの女王”と称された推理作家の故・山村美紗さん。母・美紗さんの享年である65歳と同じ節目で