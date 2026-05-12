犯罪被害者支援の条例を制定した自治体数犯罪被害者やその家族を経済面などで支援する自治体の取り組みが広がっている。60％以上の自治体が支援策を盛り込んだ条例を制定済みだ。ただ支援の内容には差も見られ、平等なサポートが受けられる仕組みを求める声も上がっている。国は1974年の三菱重工ビル爆破事件を機に、犯罪被害者らに給付金を支給する制度を創設した。自治体にも支援の責務があると明記した犯罪被害者等基本法が