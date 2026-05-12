「大相撲夏場所・３日目」（１１日、両国国技館）東幕下４６枚目の天狼星（１９）＝錣山＝が立王尚（立浪）と対戦。押し出して１勝１敗とした。立王尚は２敗。当たって左に開いて上手を取って寄り進み、上手を切られ振られたが、慌てずに押し出した。「上手が切れても相手を前に置けました。危ないと思いましたが、攻め切れた。初日が出て良かった」と語った。場所前には錣山部屋に出稽古に訪れた、いとこの横綱豊昇龍に胸を