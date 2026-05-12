リーガロイヤルホテル東京は、「サヴール・ド・フランスビュッフェ」を5月1日から6月30日まで開催する。ライブキッチンでは平日ランチに南フランス・ニース発祥の甘く炒めた玉ねぎとアンチョビ、オリーブをのせたピサラディエール、土休日のランチとディナーにクロックムッシュなどを用意する。料理はマルセイユの魚介スープ料理「アンコウのブイヤベース仕立て」やりんごを使ったソースが特徴のノルマンディー郷土料理「チキンの