ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！文字を入れ替えて、隠れた単語を導き出しましょう。一見すると意味のない文字の羅列も、並び順を変えるだけで見慣れた言葉に大変身します。制限時間1分、全集中で挑んでみてください！問題：「い さ あ あ が い」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。い さ あ あ が いヒント：最後の文字は「さ」答えを見る↓↓↓↓↓正解：あいあいがさ正解は「あ