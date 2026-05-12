家計簿アプリなどを手がけるマネーフォワードは個人情報の漏えいの可能性を受け、銀行連携サービスを停止していましたが、さきほど一部再開しました。マネーフォワードは今月1日、「マネーフォワードビジネスカード」に関わる370件のカード保持者名とカード番号の下4桁が流出した可能性があると発表しました。ソースコード管理サービス「GitHub」への不正アクセスが原因です。これを受け、マネーフォワードは主力である銀行連携サ