■MLBドジャース3ー9ジャイアンツ（日本時間12日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で先発出場し、5打数無安打で2試合連続のノーヒット。先発・佐々木朗希（24）は5回0/3、91球を投げて、被安打6（1本塁打）、奪三振5、四死球2、失点3（自責点3）で勝敗は付かなかった。チームは2対3と1点を追う6回にマンシーが11号同点ソロ、しかし、7回に中継ぎ陣が崩れて3失点と今季