亡くなった後、引き取り手のない「無縁遺体」が増えている。読売新聞が千葉県内の人口４０万人以上の５市（千葉、船橋、松戸、市川、柏）に取材したところ、２０２０年度は計３０４人だったが、２４年度には５６８人と２倍近くに増えたことがわかった。火葬などを担う自治体の負担が増えており、対応に頭を悩ませている。（浜田喜将）「職員の業務量や精神的な負担が増している」。船橋市の担当者はそう打ち明ける。同市が２４