香取慎吾が出演する「サントリー天然水きりっと果実」新CMが12日からオンエア開始となり、大自然の中を全力疾走する姿を披露している。雄大な自然を一望できる山のふもとに登場した香取が、果実のアニメキャラクターたちと元気よく丘を駆け降り、「いいことしかないじゃーん」とおなじみの決めゼリフ。朝の気持ちいい青空の下、ポジティブなエネルギーに満ちあふれた内容となっている。撮影では、香取はファーストテイクからエン