老後の生活を支える年金ですが、「毎月15万円」という金額を受け取れる人は、全体から見てどれくらいいるのでしょうか。「年収500万円」の会社員であれば、この水準に届くのか気になるところかもしれません。 本記事では、厚生労働省の公的な統計データをもとに、月15万円以上の年金を受け取っている人の割合を解説します。また、現役時代の年収がいくらであればこの金額に届くのかを逆算し、夫婦で受け取るときのリ