●ドジャース3−9ジャイアンツ○＜現地時間5月11日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが同地区4位ジャイアンツとの本拠地4連戦を黒星発進。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場するも、2試合連続のノーヒット。先発登板した佐々木朗希投手（24）は6回途中3失点で勝敗付かなかった。渡米後最多の104球を投じた前回から中8日での登板となった佐々木。先頭打者の李政厚に試合開始第1球を左中