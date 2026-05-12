インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、友人との会話を公開した。5月11日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムに「友達に自分がやめるべき5つのことを聞いてみる」という企画の回答を投稿した。【画像】チェ・ジュンヒ「整形怪物？その通り」公開された会話の中には「ダイエット」「容姿への執着」「整形手術」「自己嫌悪」「後悔」「自責」といった言葉が並んでいる。切実なアドバイスの一方で、友人たちは「幸せな女性でいなき