元ZEROBASEONEメンバーが合流したボーイズグループAND2BLE（アンダブル）が、デビューを前に“致命的なビジュアルシナジー”を予告した。AND2BLEは5月11日、公式SNSを通じて、1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』の「Gazed」バージョンとなるグループおよびユニットコンセプトフォト、コンセプトクリップを順次公開した。【写真】全員美男子…AND2BLE、洗練ビジュアル公開されたコンセプトクリップには、まるで雑誌の撮影現