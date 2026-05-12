【PLAMATEA ガッツ 狂戦士の甲冑Ver.】 10月 再販予定 価格：7,500円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMATEA ガッツ 狂戦士の甲冑Ver.」を10月に再販する。価格は7,500円。 本商品は「ベルセルク」の主人公・ガッツが狂戦士の甲冑に身を包んだ“闇の獣”姿で立体化したもの。劇中の禍々しい姿が再現され、様々なポージングを再現できる柔軟な可動域を実現