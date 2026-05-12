2026年5月11日（月）、宝島社からサンリオキャラクターズのムック『Sanrio characters ひみつのアクセサリーBOOK』が登場しました！（写真）「サンリオひみつのアクセサリー」5点開封レビュー♪コンビニや書店で買える、サンリオキャラクターズのアクセサリーやチャーム付きブックを、実際に筆者が5点購入。何が出たのか、アクセサリーのデザインやサイズ感などを詳しくレビューします。【サンリオ新作】コンビニでも買える！『San