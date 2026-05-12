◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、９回の５打席目は空振り三振で１１試合＆５１打席連続ノーアーチとなった。４月２６日の本拠地・カブス戦以来１１試合ぶりとなる７号に期待がかかった一戦。相手右腕のＴ・マクドナルドとは試合前時