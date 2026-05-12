◆米大リーグドジャース３―９ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ４連戦の初戦で逆転負けを喫し、３連敗で４月２５日（同２６日）以来の２位に転落した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場したが、５打数無安打で１１戦、５１打席連続ノーアーチ。中８日で先発した佐々木朗希投手は５回０／３で９１球を投