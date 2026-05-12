バスケットボールB2リーグ、信州ブレイブウォリアーズは11日、プレーオフ準決勝第3戦で福島に敗れ、決勝進出を逃しました。この試合に勝てば、プレーオフ決勝進出が決まる大事な一戦。平日の夜にもかかわらず、会場の長野市ホワイトリングには約3400人のブースターが詰めかけました。準決勝を福島相手に、これまで1勝1敗としているウォリアーズ。序盤から高さを生かした福島の攻