栃木県足利市の住宅で母親を殺害したとして、バングラデシュ国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、無職のロイ・アビル・ランジャン容疑者は今月3日、足利市の住宅で、この家に住む母親のロイ・カルポナ・ラニさんに殴るなどの暴行を加え、殺害した疑いがもたれています。母親はろっ骨が折れていて、刃物によるものとみられる切り傷もあったということです。ロイ容疑者は事件当日、母親と同居する兄に「母親が浴室で倒れて