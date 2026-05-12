交換トレードでソフトバンクからＤｅＮＡへの移籍が決まった尾形崇斗投手（２６）が１２日、みずほペイペイドームで取材に応じた。トレーニング着姿で報道陣の前に現れて「朝からウエイトを２回しました」と普段のルーティンを守ったことを照れ笑いして明かした。「朝７時半に電話があった。起きたばかりだったけど、トレードの電話かなと思った」と話し、「個人的にはベイスターズの取り組みだったり、テクノロジーの使い方を