ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したと１２日、両球団が発表した。ＤｅＮＡの木村洋太球団社長兼チーム統括本部長は横浜スタジアムで取材に応じ「強いチームであり続けるために今の球団に必要なことを考えた」と説明。「投手陣がしばらく課題で、直近は外国人選手頼りだった」と投手力強化が急務だったとトレードに至った経緯を説明し