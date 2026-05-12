“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が12日、自身のXを更新。メガネ姿を披露している。【写真】知的なお姉さん！Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴のメガネ姿三田は「おはよう」と写真を添えて投稿。ファンからは「知的なお姉さんの雰囲気」「新鮮！」「かわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。■三田悠貴1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカッ