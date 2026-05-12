日本年金機構本部＝東京都杉並区日本年金機構は、機構や年金事務所の職員を名乗る不審な電話とメールに関する問い合わせが2025年度に3027件あったと発表した。前年度から1.8倍に増えた。自動音声ガイダンスで「手続きをしないと年金の支給が止まる」とし、折り返しの電話などを指示して個人情報を聞き出そうとするものが多く、注意を呼びかけている。年金機構によると、不審な電話に関する問い合わせが2349件、メールが678件だ