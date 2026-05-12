タレント矢口真里（43）が12日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。自宅の建設計画を明かした。パーソナリティーの東貴博、森三中黒沢かずことトーク。モーニング娘。時代の働きぶりについて黒沢から「やぐっちゃんは、だいぶ早い段階で親にお家プレゼントしてますもんね」と話題を向けられると、矢口は照れ笑いしながら「そうですね。22歳とか。実家を買ったんですけど、そこからずっとロ