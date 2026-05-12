歌手の相川七瀬が１２日、ＤｅＮＡ・山本祐大捕手とソフトバンク・尾形崇斗投手、井上朋也内野手との交換トレードを伝えるＤｅＮＡの公式Ｘを引用する形で自身のＸを更新し、「これ、本当の話しですか？どうして？」と驚きのコメントを発した。相川は自身のプロフィル欄に「ベイスターズファン」「野球シーズンは野球のコメントが多くなります」と記すほど、大のＤｅＮＡファンで、これまでに何度も横浜スタジアムで始球式を務