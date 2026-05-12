◆ロサンゼルス・ドジャース3ー9サンフランシスコ・ジャイアンツ11日（日本時間12日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは11日（日本時間12日）、ホームでジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番DH」で、佐々木朗希投手（24）とともに先発出場。負傷欠場していたムーキー・ベッツ選手も「2番・遊撃」で先発に復帰している。不振脱出へ、試合前