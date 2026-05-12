元お笑いコンビ「2700」のツネ（43）が12日、自身のインスタグラムを更新。「虚血性腸炎」の疑いがあることを告白した。この日はお笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一とのツーショットを披露。「藤崎マーケットの田崎さんとランチへ行かせてもらいました！」と書き出し、「が、私が虚血性腸炎の疑いがあり、お茶させて頂きました超久しぶりにお会いして、色んなお話ししてくれてめちゃくちゃ楽しかったぁー！」とつづった。