「セダン＝おじさんカー」のイメージが払拭されたカムリに熱視線トヨタは2025年12月19日、米国で生産されている「カムリ」について、2026年から日本市場への導入を目指す、と発表しました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。カムリといえば、1980年1月発売に初代モデルが「セリカ」のセダンモデルという位置づけでデビュー。1982年の2代目からはセリカの系譜から外れ