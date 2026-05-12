アソビシステム所属のアイドルグループ fav me、Toi Toi Toi、log youの3組が、5月3日に恵比寿LIQUIDROOMで開催したライブイベント『PEAK SPOT JOIN Vol.8』にて衣装シャッフル公演を開催。それぞれ普段とは異なる衣装姿やライブ映像をSNSにアップしている。 （関連：【画像】fav me、Toi Toi Toi、log youのレアな衣装姿） 「PEAK SPOT JOIN」（通称ピクジョ）は、アソビシステムがプロデュースする新アイドル