夫婦は「何でも話せる関係が理想」だと考えるママは少なくないかもしれません。しかし実際のところ、本当にすべてを共有している夫婦はどれくらいいるのでしょうか？『夫婦間に秘密、言わないこと、内緒話はある？』何気ない問いかけに寄せられたコメントは、軽い笑い話から、胸に刺さる告白までさまざまでした。隠すというより、言わないでおくという選択の重みが見え隠れしました。小さな内緒は、日常のスパイスまず目立ったのは