トゥルーテンパースポーツインクジャパンから、ダレルサーベイ調べのツアーレポートが届いた。「5月7?10日に国内外で開催されたトーナメントにおいて、当社シャフトが2大会での優勝に貢献するとともに、US男子ツアーにおいて3カテゴリーで使用率No.1を獲得したことをお知らせいたします」と、同社広報。【画像】クリストファー・レイタンの「SQAIRZ」シューズがカッコいい！まず、ノースカロライナ州シャーロットで行われた「トゥ