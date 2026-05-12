◇MLBジャイアンツ9−3ドジャース(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは3連敗で首位陥落となりました。先発の佐々木朗希投手は2回、4番のラファエル・ディバース選手にソロホームランを浴び、先制点を献上。3回は先頭打者を四球で歩かせると、安打と死球で1アウト満塁としますが、前の打席でホームランのディバース選手を低めの変化球で浅いライトフライ。続くエリオト・ラモス選手も打ち取り、ピンチを切り抜けます