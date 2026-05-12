秋元康氏プロデュースのガールズグループ・ＲａｉｎＴｒｅｅが８日、都内で「ミニファンクラブイベント２０２６春」を開催した。約１６０人のファンとの交流で笑顔を見せ、最強運メンバー決定戦などの企画で盛り上げた。後半には楽曲のパフォーマンスも見せた。まずは永瀬真梨を中心に「沈黙が愛なら」（日向坂４６）、「バンドエイド剥がすような別れ方」（乃木坂４６）を披露。永瀬は「大好き」な２曲だといい、「満足