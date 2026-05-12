お笑いコンビ・ロッチが１２日、都内で行われた「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」の記者発表会に出席した。今年３月に復帰したスピードワゴンの小沢一敬が休業している時のことについて語った。日本音楽事業者協会が主催する「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭」は今年で第２回目。７月１１日、１２日に代々木公園を中心にお笑い、ミュージカル、演歌、盆踊り、アイドルフェスなどイベントを行う。ロッチの２人は音事協加盟プロダクシ