【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。２日に東京ドームでボクシング世界４団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチが行われ、日本が誇る２人のスーパーヒーロー、井上尚弥選手と中谷潤人選手が激突しましたね。高レベルでリスペクトあふれるボクシングに世界が熱狂しました。世紀の一戦を制した井上チャンピオンの今後からさらに目が離せません。さて、そんなニュースに関連し、今週は令和の新たなヒーロー像を