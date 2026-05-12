「ぼたん寺」として知られる伊那市高遠町の遠照寺で、色鮮やかなボタンの花が見頃を迎えています。和傘の下で、見事な大輪の花を咲かせるボタン。伊那市高遠町の遠照寺には約180種、1500株が植えられています。今年の咲き始めは、例年より5日ほど早かったものの、その後の朝晩の冷え込みで、例年並みの見頃となりました。今から40年余り前、現在の住職の母が3株を植えたのが始まりで、地域の人も協力し増やしてきたということです