プロボクシングの前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１２日、自身のＳＮＳを更新し「左目の眼窩底骨折のため手術をしていただける事になりました」と報告。２日の東京ドーム興行で世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝との試合で負った左眼窩（がんか）底骨折の手術を受けることを明かした。中谷は第１０ラウンドに偶然のバッティングで眉間の左目付近をカット