ジェイアール東海ツアーズは、新幹線＋ホテルがおトクに予約できる人気企画『2WEEK SALE』を、5月15日午後1時から期間限定で開催する。先がけて、13日午後1時から同社のLINEアカウント連携者限定でセール商品を先行発売する。【画像】「EX旅パック」なら列車変更ができて安心のイメージ新幹線とホテルがセットになった「EX旅パック」の対象商品について、夏休み、お盆、シルバーウィークを含む6月14日〜9月30日出発分がセール