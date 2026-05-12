ソフトバンクへの電撃トレードが決定したDeNAの山本祐大選手が12日、会見を開き、自らの口で心境を明かしました。まず山本選手はトレードの知らせを受けたのは、同日の朝だったことを明かし、「9時半に横浜スタジアムに来てと言われたので、そういう話ではないかなという気持ちだった」と当時の心境を語りました。そして突然の決定に山本選手自身も動揺したと述べ、「試合には出ていましたし、今シーズンもキャッチャーとしては一