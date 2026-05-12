俳優の松本若菜が12日、都内で行われたBIZTEL 20周年記念 新CM発表会に登壇。俳優デビューしてからの日々に思いを馳せた。【全身ショット】ブルーとホワイトのふんわり衣装を着こなした松本若菜ブランドキャラクターを務める松本は来年、俳優デビューしてから20周年を迎える。自身のターニングポイントは、2017年に第39回ヨコハマ映画祭助演女優賞を受賞した時だという。それまでは、「この世界にいても、日の目を浴びないまま