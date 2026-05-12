台湾で2016年に亡くなった世界的な建築家、ザハ・ハディドさんが設計を手掛けた橋が開通しました。きょう、台湾北部・新北市に「淡江大橋」が開通しました。2つの地区を結ぶこの橋は全長920メートルで、夜には高さや角度の異なる照明が橋を幻想的に彩ります。設計を手掛けたのは、建築界のノーベル賞とされるプリツカー賞を女性で初めて受賞し、2016年に亡くなったイギリスの建築家ザハ・ハディドさんで、台湾メディアによりますと