将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤明日斗六段（27）が現在対局中だ。白熱の攻防が続く中、正午にはファンのお楽しみでもある「将棋メシ」の時間に。藤井竜王・名人が注文した意外な“ワイルド系”メニューに、視聴者から驚きの声が上がっている。【映像】ワイルド！藤井六冠の“肉肉”ランチこの日の昼食休憩で、藤井