miletのホームページが更新されました。【映像】miletの公式ホームページより「【miletに関するお願いとご注意】平素よりmiletを応援いただき、誠にありがとうございます。一部の方におきまして、以下のような行為が見受けられました。アーティストが安全に、そして心身共に健康に活動するためにも、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。1.路上、駅、空港など一般の方々や、施設等にご迷惑がかかる場所での待ち伏