大阪高裁が入る合同庁舎＝2024年11月（共同通信社ヘリから）神戸市で2019年、当時対立関係にあった指定暴力団山口組系組員を銃撃し重傷を負わせたとして殺人未遂などの罪に問われた山健組組長中田浩司被告（67）の控訴審判決で大阪高裁（小倉哲浩裁判長）は12日、無罪とした一審神戸地裁判決を支持し、検察側控訴を棄却した。検察側は一審で懲役20年を求刑していた。24年10月の一審神戸地裁の裁判員裁判判決は、現場付近の防犯