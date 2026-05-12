内閣府が１２日発表した３月の景気動向指数（２０２０年＝１００）速報値は、景気の現状を示す「一致指数」が前月より０・３ポイント高い１１６・５と、２か月ぶりに上昇した。一致指数の推移を機械的にあてはめた基調判断は「上方への局面変化を示している」に上方修正した。