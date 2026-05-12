5月12日、B1西地区の広島ドラゴンフライズは、市川真人と佐古竜誠の2選手が、契約満了に伴い2025－26シーズン限りで退団すると発表した。 静岡県出身の市川は、206センチの長身を誇るセンター兼パワーフォワード。2023－24シーズンにベルテックス静岡でデビューしたのち、2024－25シーズンより広島に加入した。なお、市川の移籍先はすでに確定しているため自