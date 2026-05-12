Bリーグは5月12日、29日に東京ガーデンシアターで開催される「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」において表彰される「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1レギュラーシーズンTOP10」を発表した。 同賞は、選手・ヘッドコーチ・メディアの投票によって決定する、レギュラーシーズンで活躍した上位10名の選手を選出するもの。受賞者は「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025